Мишустин заявил о работе над полным упрощением ввоза в РФ иностранных лекарств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию, сообщает ТАСС.
По его словам, это «очень важный вопрос» и уже был принят ряд решений по этому направлению.
«Мы поменяли правила госзакупок, теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика... уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», - подчеркнул он.
Глава правительства также добавил, что упрощаются и правила ввоза в РФ импортных лекарств, в частности, их разрешается поставлять «в иностранной упаковке».
Ранее заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что ситуация на отечественном рынке лекарств в настоящее время стабильная, системе здравоохранения ничего не угрожает, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+15 291 / сут.
Умерли
370 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+32 850 / сут.
- Литва решила закрыть консульство РФ в Клайпеде и выслать российского посла
- В центре Москвы горит кафе
- Daily Mail: Цены на продукты в Британии выросли почти на треть из-за подорожания топлива
- Россия снимет ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем
- Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на «циничные фейки» в «Википедии»
- Зеленский посетил Бучу
- Мишустин заявил о работе над полным упрощением ввоза в РФ иностранных лекарств
- Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами
- СМИ: судно с людьми перевернулось на реке Волга в Самаре
- Польша предложила исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru