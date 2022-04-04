Мишустин заявил о работе над полным упрощением ввоза в РФ иностранных лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию, сообщает ТАСС.

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По его словам, это «очень важный вопрос» и уже был принят ряд решений по этому направлению.

«Мы поменяли правила госзакупок, теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика... уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации», - подчеркнул он.

Глава правительства также добавил, что упрощаются и правила ввоза в РФ импортных лекарств, в частности, их разрешается поставлять «в иностранной упаковке».

Ранее заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что ситуация на отечественном рынке лекарств в настоящее время стабильная, системе здравоохранения ничего не угрожает, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:РоссияИмпортЛекарстваЗдоровьеМихаил Мишустин
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