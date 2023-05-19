Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышаться опережающими темпами, сообщает ТАСС.
Выступая на расширенном заседании коллегии Минтруда России она отметила, что это решение было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным, а также премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Голикова добавила, что для этого потребуется иная идеология по заработной плате в бюджетной сфере.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря повышению МРОТ на 18,5% с 2024 года у 4,8 млн граждан России вырастет заработная плата, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru