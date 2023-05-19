Голикова заявила, что МРОТ в РФ будет повышаться опережающими темпами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышаться опережающими темпами, сообщает ТАСС.

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Выступая на расширенном заседании коллегии Минтруда России она отметила, что это решение было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным, а также премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Голикова добавила, что для этого потребуется иная идеология по заработной плате в бюджетной сфере.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря повышению МРОТ на 18,5% с 2024 года у 4,8 млн граждан России вырастет заработная плата, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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