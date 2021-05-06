Голикова: Заболеваемость коронавирусом в РФ оценят после майских праздников

Наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в России необходимо после майских выходных, когда многие россияне вернутся с отдыха и выйдут на работу. Об этом в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Путин потребовал от регионов наращивать вакцинацию

Как отметила зампред правительства, после праздников люди вернутся с отдыха как внутри страны, так и из-за рубежа, и «пойдут обменные процессы с точки зрения общения».

«Нам потребуется определенное наблюдение для того, чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинТатьяна Голикова
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