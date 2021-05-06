Голикова: Заболеваемость коронавирусом в РФ оценят после майских праздников

Как отметила зампред правительства, после праздников люди вернутся с отдыха как внутри страны, так и из-за рубежа, и «пойдут обменные процессы с точки зрения общения».

«Нам потребуется определенное наблюдение для того, чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость», — цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается, сообщает «Свободная пресса».

