Голикова: Заболеваемость коронавирусом в РФ оценят после майских праздников
Наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в России необходимо после майских выходных, когда многие россияне вернутся с отдыха и выйдут на работу. Об этом в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как отметила зампред правительства, после праздников люди вернутся с отдыха как внутри страны, так и из-за рубежа, и «пойдут обменные процессы с точки зрения общения».
«Нам потребуется определенное наблюдение для того, чтобы выявить, как повлияли эти передвижения на заболеваемость», — цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается, сообщает «Свободная пресса».
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