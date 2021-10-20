Голикова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19

В России занято более 86% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что в 40 регионах уровень занятости коек в больницах превышает среднероссийский. По словам Голиковой, сейчас в стране развёрнуто 276 с половиной тысяч коек. Около 66% из них оснащены подачей кислорода.