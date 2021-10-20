Голикова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19
В России занято более 86% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что в 40 регионах уровень занятости коек в больницах превышает среднероссийский. По словам Голиковой, сейчас в стране развёрнуто 276 с половиной тысяч коек. Около 66% из них оснащены подачей кислорода.
Также вице-премьер отметила, что наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализациями и долей тяжёлых больных COVID-19 наблюдается в 17 субъектах. В список наиболее проблемных, по её словам, входят Курская область, Республика Коми, Татарстан, а также Воронежская, Новгородская и Волгоградская области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+34 073 / сут.
Умерли
226 тыс.+1 028 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 231 / сут.
- Путин призвал расширить объемы тестирования на коронавирус
- Дзюба намерен показать «Ювентусу», «кто в доме хозяин»
- Голикова: В России занято более 86% коек для пациентов с COVID-19
- СМИ: нефтяники предложили использовать месторождения для майнинга криптовалют
- Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ
- Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету
- Голикова назвала регионы с критической ситуацией по коронавирусу
- Совфед пригласит иммунолога по вопросу вакцинации при наличие антител
- Минобороны России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества на 2022 год
- Заболевший коронавирусом ведущий Первого канала рассказал о своём состоянии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru