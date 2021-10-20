Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ

Российские регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Об этом во время совещания президентом РФ Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также она назвала критической смертность от коронавируса в 18 регионах.