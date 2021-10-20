Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ

Российские регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Об этом во время совещания президентом РФ Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Также она назвала критической смертность от коронавируса в 18 регионах.

Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету

По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Подъем заболеваемости в стране, по её словам, связан с недостаточными темпами вакцинации и несоблюдением ограничительных мер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры