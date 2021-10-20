Голикова призвала расширять практику QR-кодов в регионах РФ
Российские регионы должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Об этом во время совещания президентом РФ Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Также она назвала критической смертность от коронавируса в 18 регионах.
По словам Голиковой, превышение среднероссийских показателей заболеваемости COVID-19 фиксируется в 35 субъектах. Подъем заболеваемости в стране, по её словам, связан с недостаточными темпами вакцинации и несоблюдением ограничительных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru