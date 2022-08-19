Голикова: в России снизилось число безработных
На шесть тысяч сократилось в России число зарегистрированных безработных с 25 июня по 15 августа. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы, созданной для реагирования на ситуацию на рынке труда, сообщили на сайте кабмина.
«Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9% от рабочей силы», — отметила вице-премьер.
По её словам, сейчас безработными в России остаются 675 тысяч человек.
«Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 25 июля по 15 августа выросло с 130,6 тысячи до 142,7 тысячи человек, а число работников, находящихся в простое, — с 105,4 тысячи до 106,4 тысячи человек», - проинформировала Голикова.
Ранее в Минтруде заявили, что антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения в России.
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