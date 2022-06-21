Песков: Рост безработицы в России только начинается
Сейчас на российском рынке труда растет напряжение, и увеличение числа безработных только начинается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что из-за того, что некоторые компании прекращают производство, граждане либо полностью, либо частично лишаются работы.
По словам Пескова, правительство относит ситуацию на рынке труда РФ к приоритетным.
Ранее главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рынок труда в России пока не испытывает значительных негативных изменений на фоне санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru