Песков: Рост безработицы в России только начинается

Сейчас на российском рынке труда растет напряжение, и увеличение числа безработных только начинается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что из-за того, что некоторые компании прекращают производство, граждане либо полностью, либо частично лишаются работы.