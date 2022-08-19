Минтруд: Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения

Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений и роста безработицы в России. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

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«Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы», — цитирует замминистра РИА Новости.

По данным Росстата, в июне безработица в России достигла минимума в 3,9%. Такие же значения фиксировали месяцем ранее, по итогам мая, напоминает «Свободная пресса». Однако в Минтруде прогнозировали, что осенью число безработных увеличится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезработицаРаботаМинтруд
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