Минтруд: Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения

«Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы», — цитирует замминистра РИА Новости.

По данным Росстата, в июне безработица в России достигла минимума в 3,9%. Такие же значения фиксировали месяцем ранее, по итогам мая, напоминает «Свободная пресса». Однако в Минтруде прогнозировали, что осенью число безработных увеличится.

