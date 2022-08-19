Минтруд: Антисанкционные меры предотвратили массовые увольнения
Антисанкционные меры позволили избежать массовых увольнений и роста безработицы в России. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
«Те меры, которые были приняты весной, антисанкционные, в том числе с участием партии, они позволили избежать на текущий момент массовых увольнений и всплеска безработицы», — цитирует замминистра РИА Новости.
По данным Росстата, в июне безработица в России достигла минимума в 3,9%. Такие же значения фиксировали месяцем ранее, по итогам мая, напоминает «Свободная пресса». Однако в Минтруде прогнозировали, что осенью число безработных увеличится.
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