Голикова: Уровень занятости россиян в возрасте 15-29 лет вырос до 93,6%
Уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет увеличился до 93,6% за два года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Отмечается также, что уровень безработицы среди соискателей в этом возрасте с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%.
В целом количество официально зарегистрированных безработных в России составило 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе прошлого года. Голикова отметила, что в рамках нацпроекта «Демография» проводится обучение 10 тыс. образовательным программам, 43 тысячи человек уже завершили обучение.
Уровень безработицы в России в июле составил 3%, обновив исторический минимум. Это следует из опубликованных данных Росстата, передает «Радиоточка НСН».
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