Голикова: Уровень занятости россиян в возрасте 15-29 лет вырос до 93,6%

Уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет увеличился до 93,6% за два года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Отмечается также, что уровень безработицы среди соискателей в этом возрасте с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%.