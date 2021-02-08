Голикова: Уровень заболеваемости коронавирусом в регионах РФ стабилизируется

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизируется, однако показатели суточного прироста заразившихся в регионах дифференцированы. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова заявила о росте смертности в России

По словам зампреда правительства, в Санкт-Петербурге, Карелии и Калмыкии суточный показатель заболеваемости в два и более раз превышает средние значения по стране.

При этом в Татарстане, Чечне, Дагестане, Краснодарском крае и Ненецком автономном округе фиксируют минимальные уровни заболеваемости.

«За прошедшую неделю, календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%», — цитирует Голикову РИА Новости.

Как отметила вице-премьер, в 29 регионах России фиксируют стабильное снижение прироста случаев COVID-19, ещё 54 региона находятся в стадии стабилизации. При этом в Костромской и Псковской областях ситуация с распространением инфекции пока остаётся нестабильной.

Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что эпидобстановка в стране внушает оптимизм, сообщает Ura.ru. При этом в ведомстве не рассказали о конкретных планах по снятию ограничений из-за COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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