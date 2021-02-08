Голикова заявила о росте смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнению с 2019 годом, сообщает РИА Новости.



По её словам, «это избыточная смертность», включающая смертность от COVID-19, вклад которого в прирост составил 31%.

«Мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год», - рассказала вице-премьер.

Голикова отметила, что данные носят предварительный характер и они «будут уточнятся».

Ранее в Росстате заявили, что численность населения в России в 2020 году сократилась более чем на 500 тысяч человек, сообщает Ura.ru. По данным ведомства, число постоянного населения на 1 января 2020 года составляло 146,7 миллиона человек, тогда как на 1 января 2021 года, по предварительной оценке, 146,2 миллиона.

