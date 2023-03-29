Голикова сообщила о тенденции по снижению младенческой смертности в России

Тенденция по снижению младенческой смертности отмечается в России в этом году, по сравнению с 2019 годом показатель снизился почти на 11%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

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Она отметила, что профилактическими осмотрами в стране охвачены порядка 92% детей. Голикова также напомнила, что с 1 января был расширен неонатальный скрининг. Так, он позволяет дополнительно диагностировать свыше 40 врожденных и наследственных заболеваний.

Ранее, 29 марта, президент РФ Владимир Путин на совещании правительства заявил, что продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года. Он также обратил внимание на снижение смертности в стране. Кроме того, Путин призвал поддерживать такие тенденции, подчеркнув, что это является важнейшей задачей для всех уровней власти, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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