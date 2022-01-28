Голикова сообщила о росте смертности из-за COVIDа в 2021 году

В 2021 году в России на 15,9% выросла смертность из-за COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

При этом число смертей от болезней эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ снизилось на 14,6% Кроме того на 1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,9% - от туберкулеза всех форм, отметила Голикова.

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Вице-премьер также добавила, что за 27 дней января текущего года, в сравнении с тем же периодом в декабре 2021 года смертность сократилась на 17,3%. По оценке экспертов, появление нового штамма – омикрона – стало неожиданным препятствием для выхода из очередной пандемической волны.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусСмертностьТатьяна Голикова
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