Голикова сообщила о росте смертности из-за COVIDа в 2021 году

В 2021 году в России на 15,9% выросла смертность из-за COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

При этом число смертей от болезней эндокринной системы, из-за расстройства питания и нарушений обмена веществ снизилось на 14,6% Кроме того на 1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, на 8,9% - от туберкулеза всех форм, отметила Голикова.