Голикова сообщила о росте числа граждан «в простое»

В России растёт число граждан, которые перешли на режим не полного рабочего дня, сокращённой недели или находятся в простое. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вместе с тем, она отметила, что ситуация на рынке труда в стране стабильная.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В центре внимания была текущая ситуация с безработицей и ход выполнения рекомендаций Минтруда РФ по поддержке рынка труда.

Голикова подчеркнула, что в сложившихся условиях основной задачей является организация работы всех профильных структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан.