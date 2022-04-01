Голикова сообщила о росте числа граждан «в простое»
В России растёт число граждан, которые перешли на режим не полного рабочего дня, сокращённой недели или находятся в простое. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Вместе с тем, она отметила, что ситуация на рынке труда в стране стабильная.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. В центре внимания была текущая ситуация с безработицей и ход выполнения рекомендаций Минтруда РФ по поддержке рынка труда.
Голикова подчеркнула, что в сложившихся условиях основной задачей является организация работы всех профильных структур и проведение превентивных мероприятий для сохранения рабочих мест и численности занятых граждан.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что на портале «Работа России» число вакансий увеличилось с 1 марта на 200 тысяч и составляет сейчас 1,8 миллиона. Глава ведомства связал это с началом сезонных работ. При этом министр обратился к регионам с просьбой уделять пристальное внимание не только занятости граждан по найму, но и на ситуацию с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями.
В ходе заседания, как передаёт РИА Новости, было отмечено, что с понедельника, в рамках нацпроекта «Демография» россияне получили возможность подавать заявки на обучение. Уже подано около 10 тысяч заявок. Также с 28 марта начался приём заявок по программе субсидирования найма – подано более 1,3 тысяч заявок.
Ранее бывший депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что из-за ухода из России иностранных компаний работу могут потерять 200 тысяч человек. При этом им будет сложно найти новое место.
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