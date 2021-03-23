Голикова сообщила о дефиците кадров в сфере здравоохранения

Она отметила, что отсутствие сотрудников во многих регионах РФ предопределяет доступность медицинской помощи и подчеркнула, что надеется на эффективность начатой 1 января программы по модернизации первичного звена здравоохранения. По оценкам вице-премьера, на реализацию программы направят порядка 550 млрд рублей.



Программа развития системы оказания первичной медицинской помощи включена в национальный проект «Здравоохранение». Цель программы – обеспечить максимальное количество населения медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.





