Голикова сообщила о дефиците кадров в сфере здравоохранения
Основная проблема здравоохранения в России – дефицит компетентных кадров. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Она отметила, что отсутствие сотрудников во многих регионах РФ предопределяет доступность медицинской помощи и подчеркнула, что надеется на эффективность начатой 1 января программы по модернизации первичного звена здравоохранения. По оценкам вице-премьера, на реализацию программы направят порядка 550 млрд рублей.
Программа развития системы оказания первичной медицинской помощи включена в национальный проект «Здравоохранение». Цель программы – обеспечить максимальное количество населения медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь.
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