Голикова объяснила причины отказа России от второго локдауна
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала RT рассказала о причинах, по которым в России не был введен локдаун во время второй волны коронавирусной инфекции, в отличие от других стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Голиковой, введение новых ограничений могло стать сильным психологическим испытанием для жителей страны. По мнению вице-премьера, россияне "плохо переносили самоизоляцию". Кроме того, к локдауну не была готова российская экономика.
Голикова отметила, что руководство страны "искало компромисс" между ограничениями и необходимостью поддерживать экономику. Она добавила, что борьба с пандемией тщательно продумывалась в каждом регионе. Также власти стремились ускорить производство вакцины от COVID-19.
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