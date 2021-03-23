Голикова объяснила причины отказа России от второго локдауна

По словам Голиковой, введение новых ограничений могло стать сильным психологическим испытанием для жителей страны. По мнению вице-премьера, россияне "плохо переносили самоизоляцию". Кроме того, к локдауну не была готова российская экономика.

Голикова отметила, что руководство страны "искало компромисс" между ограничениями и необходимостью поддерживать экономику. Она добавила, что борьба с пандемией тщательно продумывалась в каждом регионе. Также власти стремились ускорить производство вакцины от COVID-19.

