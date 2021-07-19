Голикова: С 2022 года в России запустят проект новой системы медицинской реабилитации

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что со следующего года в России будет запущен проект новой системы медицинской реабилитации. Об этом она рассказала на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. По ее заверениям, после внедрения этих новшеств охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем вдвое.

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Голикова утверждает, что в 2022 году начнется развитие соответствующей инфраструктуры, а к 2024 году современным оборудованием будут оснащены около 75% всех отделений центров реабилитации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Единой России» совместно с правительством разработать и реализовать программу медицинской реабилитации.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинТатьяна Голикова
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