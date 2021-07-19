Голикова: С 2022 года в России запустят проект новой системы медицинской реабилитации

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что со следующего года в России будет запущен проект новой системы медицинской реабилитации. Об этом она рассказала на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает ТАСС. По ее заверениям, после внедрения этих новшеств охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем вдвое.