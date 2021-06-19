Путин: Укрепление здравоохранения - важнейший приоритет
Укрепление кадрового потенциала зравоохранения и технологическое обновление отрасли - важнейший приоритет для государства. Об этом на ХХ съезде партии «Единая Россия» в Москве заявил президент страны РФ Владимир Путин.
«Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг человека - наш важнейший приоритет», - подчеркнул Путин.
На модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах до конца 2021 года будет выделено 550 миллиардов рублей.
Также Владимир Путин поручил «Единой России» совместно с правительством разработать и реализовать программу медицинской реабилитации. Глава государства подчеркнул ее необходимость. По его мнению, система медицинского восстановления после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний нуждается в качественности развитии.
«Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей», – сказал Путин.
В своем выступлении он также призвал прививаться от COVID-19.
Причины кадрового голода называл в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Среди них реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц. В результате «бездумной», как он выразился, оптимизации здравоохранения, дефицит врачебных кадров только рос, особенно в провинции, вдалеке от столичных городов. Он тогда обвинил Минздрав в обмане и людей, и врачей, и руководства страны.
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