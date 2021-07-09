Голикова обвинила дельта-штамм коронавируса в росте смертности в России
9 июля 202119:25
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в июне 2021 года смертность в России, по сравнению с июнем прошлого года, выросла на 13,9%, сообщает ТАСС.
По её словам, это связано с резким подъёмом заболеваемости из-за распространения нового дельта-штамма COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса «дельта» россияне привозят с Мальдив, а также из Европы и США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru