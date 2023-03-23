Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам четвёртого квартала 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности, сообщает РИА Новости.

Уровень бедности в России снизился до исторического минимума

По итогам отчёта о работе правительства в Госдуме она указала, что этого удалось достичь за счёт индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий, а также введения новых пособий для малообеспеченных семей.

«Тренд на усиление социальной поддержки, на работу, направленную на снижение бедности, будет продолжен и в 2023 году», - указала Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил о тенденции на повышение уровня зарплат в стране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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