Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности

По итогам отчёта о работе правительства в Госдуме она указала, что этого удалось достичь за счёт индексации МРОТ, прожиточного минимума и пенсий, а также введения новых пособий для малообеспеченных семей.

«Тренд на усиление социальной поддержки, на работу, направленную на снижение бедности, будет продолжен и в 2023 году», - указала Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода заявил о тенденции на повышение уровня зарплат в стране, сообщает RT.

