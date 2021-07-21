Голикова назвала близкие к достижению коллективного иммунитета регионы

Ряд регионов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург, близки к достижению коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам вице-премьера, 17 регионов близки к коллективному иммунитету или показателю в 60% переболевших COVID-19 и вакцинированных от инфекции.

«Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Якутия, Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — сообщила Голикова.

Ранее вице-премьер рассказала, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается напряженной, однако в десяти российских регионах заболеваемость коронавирусом начала снижаться, сообщает РИА ФАН.

Кроме того, Владимир Путин ранее заявил, что в России необходимо повышать темпы вакцинации и убеждать россиян в необходимости сделать прививку, отмечает телеканал «360».

