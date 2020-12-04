Голикова заявила о старте массовой вакцинации от коронавируса на следующей неделе
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России на следующей неделе, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Зампред правительства РФ подчеркнула, что медики и педагоги первыми получат препараты для профилактики COVID-19.
Кроме того, Голикова напомнила о необходимости соблюдать профилактические меры после вакцинации, чтобы не заболеть в течение тех 42 дней, когда формируется полноценный иммунитет к инфекции.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 со следующей недели. Глава государства подчеркнул, что первыми вакцину должны получить медицинские и педагогические работники, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Долгожительница Петербурга умерла на 109 году на фоне COVID-19
- Ледовому дворцу вновь разрешили проводить массовые мероприятия
- Голикова: Российская статистика по коронавирусу достоверна
- Голикова пообещала решить проблему дефицита онкопрепаратов
- Голикова заявила о старте массовой вакцинации от коронавируса на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru