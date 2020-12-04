Голикова заявила о старте массовой вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции начнётся в России на следующей неделе, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Зампред правительства РФ подчеркнула, что медики и педагоги первыми получат препараты для профилактики COVID-19.

Кроме того, Голикова напомнила о необходимости соблюдать профилактические меры после вакцинации, чтобы не заболеть в течение тех 42 дней, когда формируется полноценный иммунитет к инфекции.

Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру приступить к масштабной вакцинации от COVID-19 со следующей недели. Глава государства подчеркнул, что первыми вакцину должны получить медицинские и педагогические работники, сообщает Ura.ru.

