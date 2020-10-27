Голикова рассказала, как избежать локдауна из-за коронавируса

Избежать повторного локдауна из-за коронавируса в России можно, направив все усилия на обеспечение безопасности и своевременную медпомощь гражданам. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с общественной организацией «Деловая Россия».

Как сообщает секретариат вице-премьера, не допустить полной изоляции помогут совместные усилия, которые «направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и конечно своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий».

Голикова отметила, что эффективнее предотвратить негативную ситуацию, «чем бороться с ее последствиями».

Ранее вирусолог Феликс Ершов заявил в эфире НСН, что в России не имеет смысла вводить новые ограничения из-за коронавируса, когда на деле не соблюдается даже масочный режим.

