Голикова рассказала, как избежать локдауна из-за коронавируса
Избежать повторного локдауна из-за коронавируса в России можно, направив все усилия на обеспечение безопасности и своевременную медпомощь гражданам. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с общественной организацией «Деловая Россия».
Как сообщает секретариат вице-премьера, не допустить полной изоляции помогут совместные усилия, которые «направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают, и конечно своевременное оказание медицинской помощи и осуществление профилактических мероприятий».
Голикова отметила, что эффективнее предотвратить негативную ситуацию, «чем бороться с ее последствиями».
Ранее вирусолог Феликс Ершов заявил в эфире НСН, что в России не имеет смысла вводить новые ограничения из-за коронавируса, когда на деле не соблюдается даже масочный режим.
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