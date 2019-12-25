Голикова раскритиковала Минздрав. Уволят ли Скворцову
НСН спросила у экспертов, что будет дальше с российским здравоохранением, и когда уволят министра Скворцову?
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала проведенную в регионах оптимизацию здравоохранения ужасной. «И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — резюмировала она. Ответственность «несут все — и центр, и регионы, но сейчас нужно думать, прежде всего, об исправлении сложившейся ситуации, а не о наказании виновных.
В этом году в адрес главы Минздрава Вероники Скворцовой уже не раз сыпались упреки. Поводами становились и изменение правил медицинского освидетельствования для получения и замены водительских прав, и плачевная ситуация с нехваткой медицинских работников в регионах, и скандальное увольнение трансплантолога Каабака.
Все это, полагают эксперты, опрошенные НСН, дает повод задуматься о скором увольнении Вероники Скворцовой. Тем более уверен, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, Голикова и Скворцова друг друга недолюбливают.
«Вероятность ее отставки я бы оценил как больше 50% точно, хотя указа нет. Наверное, дыма без огня не бывает. Думаю, что здесь есть и обратная игра: собрать достаточно поводов для увольнения министра здравоохранения. Для кого-то это способ ослабить чьи-то позиции и, может быть, подготовить замену министра на своего человека. Мы же знаем, что у профильного вице-премьера (в Кабмине здравоохранение курирует экс-глава Минздрава РФ Татьяна Голикова - прим.НСН) и у министра здравоохранения не самые теплые взаимоотношения», — отметил Калачев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял о том, что, по мнению Кремля, система здравоохранения в стране попросту не может самообновляться и самостоятельно поддерживать необходимый уровень своей деятельности. Также важной проблемой, требующей внимания федеральных властей, является то, что российские медики в большинстве своем не хотят ехать работать в сельскую местность или в отдаленные регионы.
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