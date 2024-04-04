Голикова: Прожиточный минимум в РФ с 2020 года вырос почти на 37%
4 апреля 202415:57
Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда был увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля. По словам Голиковой, такой показатель на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru