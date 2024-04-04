Голикова: Прожиточный минимум в РФ с 2020 года вырос почти на 37%

Она отметила, что с 1 января минимальный размер оплаты труда был увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля. По словам Голиковой, такой показатель на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы, передает «Радиоточка НСН».

