Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году, поручение опубликовано на сайте Кремля.

Таким образом, речь идет о росте минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.