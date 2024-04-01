Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году, поручение опубликовано на сайте Кремля.
Таким образом, речь идет о росте минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.
До 15 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить доклад по выполнению этого поручения.
Ранее Путин заявил, что в настоящее время в России реальные доходы населения и уровень зарплат стали больше, по сравнению с предыдущими годами. На встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он напомнил, что с 2024 года в России уже существенно повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
По словам президента, в прошлом году экономика России росла быстрее, чем в среднем по миру. Путин указал на то, что огромную роль в этом сыграл «фундаментальный запас прочности», который был сделан за последние десятилетия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru