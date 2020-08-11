Голикова призвала регионы резервировать койки из-за угрозы COVID-19

«Мы понимаем, что COVID никуда не девается, как вы (президент РФ Владимир Путин, - прим. НСН) справедливо сказали. Более того, у нас есть и ваше поручение, и поручение председателя правительства по поводу того, что регионы должны обеспечить резервирование коек и для летнего сезона, и для осенне-зимнего сезона. И, конечно, это количество потребует от нас дополнительных финансовых вливаний, в том числе и выплат медицинским работникам», - отметила Голикова.

Ранее стало известно, что первая в мире вакцина от коронавируса, произведённая в России, поступит в гражданский оборот уже с 1 января 2021 года.

