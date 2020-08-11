Голикова призвала регионы резервировать койки из-за угрозы COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства напомнила регионам о необходимости резервирования коек для летнего и осеннего сезона в связи с угрозой коронавируса.

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«Мы понимаем, что COVID никуда не девается, как вы (президент РФ Владимир Путин, - прим. НСН) справедливо сказали. Более того, у нас есть и ваше поручение, и поручение председателя правительства по поводу того, что регионы должны обеспечить резервирование коек и для летнего сезона, и для осенне-зимнего сезона. И, конечно, это количество потребует от нас дополнительных финансовых вливаний, в том числе и выплат медицинским работникам», - отметила Голикова.

Ранее стало известно, что первая в мире вакцина от коронавируса, произведённая в России, поступит в гражданский оборот уже с 1 января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыКоронавирусТатьяна Голикова
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