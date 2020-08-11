ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек
В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 253 тысячи человек, увеличив общее число до 19,7 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5719 человек. Общее число летальных исходов превысило 728 тысяч.
ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. По данным оперштаба, всего за этот период в стране обнаружено более 892 случаев коронавируса, 15 тыс. смертей.
Ранее сообщалось, что наибольшее число людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тульской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru