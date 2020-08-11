ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек

В мире количество зараженных коронавирусом за сутки превысило 253 тысячи человек, увеличив общее число до 19,7 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Умерло от COVID-19 за прошедшие сутки 5719 человек. Общее число летальных исходов превысило 728 тысяч.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года. По данным оперштаба, всего за этот период в стране обнаружено более 892 случаев коронавируса, 15 тыс. смертей.

Ранее сообщалось, что наибольшее число людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тульской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

