Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету

Лидерами по числу жителей, обладающих иммунитетом к коронавирусом, стали Москва и область, Тува, Чечня, Санкт-Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область.



При этом антилидерами в области коллективного иммунитета стали республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Татарстан, а также Камчатский край, Томская область, Ставрополье и Челябинская область.

Ранее Голикова обращалась к президенту с предложением ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Это вызвано ростом заболеваемости и смертности от коронавируса по всей стране.

