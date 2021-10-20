Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова перечислила регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19. Об этом она заявила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидерами по числу жителей, обладающих иммунитетом к коронавирусом, стали Москва и область, Тува, Чечня, Санкт-Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область.
При этом антилидерами в области коллективного иммунитета стали республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Татарстан, а также Камчатский край, Томская область, Ставрополье и Челябинская область.
Ранее Голикова обращалась к президенту с предложением ввести в России с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Это вызвано ростом заболеваемости и смертности от коронавируса по всей стране.
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