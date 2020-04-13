Голикова предвидит ухудшение статистики по коронавирусу в Москве
На этой неделе и в начале следующей заболеваемость коронавирусом нового типа в Москве и Московской области продолжит расти, заявила на совещании в понедельник, 13 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По её словам, с момента нарастания заболеваемости в России уже прошло два инкубационных периода, передаёт РИА Новости. В других странах спустя месяц наблюдалось либо нарастание, либо выход на плато, отметила Голикова.
Власти очень хотели бы увидеть устойчивую тенденцию, чтобы можно было по ней корректировать свои действия в дальнейшем, добавила вице-премьер.
В России за последние сутки зафиксированы 2,5 тысячи новых случаев заражения Covid-19, более половины из них — в Москве. Распространение заболевания ускорилось в последние дни. Президент Владимир Путин сегодня заявил, что ситуация меняется ежедневно, и не в лучшую сторону.
По оценкам вирусологов, пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут к концу апреля или к началу мая, после чего цифры некоторое время будут на «плато», а потом пойдут на спад.
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