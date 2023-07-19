Голикова предложила запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа

Она предложила сохранить список из 52 стран для выдачи ее гражданам электронных виз, добавив еще три страны — Вьетнам, Камбоджа, Мьянма. Голикова уточнила, что действие электронный виз распространится и на граждан недружественных стран.

Путин, в свою очередь, поддержал идею вице-премьера и поблагодарил правительство за то, что задачи выполняются раньше намеченного срока.

Накануне Путин пожурил главу Минтранса РФ Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

