Голикова предложила запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства предложила запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа этого года.
Она предложила сохранить список из 52 стран для выдачи ее гражданам электронных виз, добавив еще три страны — Вьетнам, Камбоджа, Мьянма. Голикова уточнила, что действие электронный виз распространится и на граждан недружественных стран.
Путин, в свою очередь, поддержал идею вице-премьера и поблагодарил правительство за то, что задачи выполняются раньше намеченного срока.
Накануне Путин пожурил главу Минтранса РФ Виталия Савельева за то, что раньше закупалось много самолетов на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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