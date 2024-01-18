Учителям в Подмосковье добавят по 20 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья
Мособлдума приняла поправки в закон «Об образовании», которые предполагают выплату ежемесячно педагогам Подмосковья 20 тысяч рублей на аренду жилья, сообщает РИАМО.
По словам главы Мосгордумы Игоря Брынцалова, на эти цели в бюджет на 2024 год заложили около двух миллиардов рублей.
«Обеспечение жильем – это необходимая мера для привлечения специалистов в регион», – пояснил Брынцалов.
Учителям уже в этом месяце следует написать заявление на региональном портале госуслуг на получение компенсации на аренду жилья, с тем, чтобы получить её в феврале.
Ранее в Подмосковье назвали среднюю зарплату учителей региона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru