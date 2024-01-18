Учителям в Подмосковье добавят по 20 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья

По словам главы Мосгордумы Игоря Брынцалова, на эти цели в бюджет на 2024 год заложили около двух миллиардов рублей.

«Обеспечение жильем – это необходимая мера для привлечения специалистов в регион», – пояснил Брынцалов.

Учителям уже в этом месяце следует написать заявление на региональном портале госуслуг на получение компенсации на аренду жилья, с тем, чтобы получить её в феврале.

Ранее в Подмосковье назвали среднюю зарплату учителей региона, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

