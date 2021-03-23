Голикова оценила идею обязательной вакцинации

Голикова отметила, что страна имеет богатый опыт вакцинации.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные», — цитирует вице-премьера RT.

Зампред правительства подчеркнула, что некоторым россиянам прививки не рекомендованы по медицинским показаниям.

Ранее Голикова заявила, что россияне смогут отказаться от защитных масок после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, напоминают Известия.

