Голикова оценила идею обязательной вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что считает неправильной идею обязательной вакцинации граждан от COVID-19. Об этом зампред правительства рассказала в интервью журналисту Антону Красовскому.

Голикова назвала условие отказа от масок в России

Голикова отметила, что страна имеет богатый опыт вакцинации.

«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные», — цитирует вице-премьера RT.

Зампред правительства подчеркнула, что некоторым россиянам прививки не рекомендованы по медицинским показаниям.

Ранее Голикова заявила, что россияне смогут отказаться от защитных масок после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, напоминают Известия.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияТатьяна ГоликоваКоронавирус
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