Голикова оценила идею обязательной вакцинации
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что считает неправильной идею обязательной вакцинации граждан от COVID-19. Об этом зампред правительства рассказала в интервью журналисту Антону Красовскому.
Голикова отметила, что страна имеет богатый опыт вакцинации.
«Мы уже привыкли к тому, что вакцинация у нас носит добровольный характер. И мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома, потому что не вакцинировано, — это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные», — цитирует вице-премьера RT.
Зампред правительства подчеркнула, что некоторым россиянам прививки не рекомендованы по медицинским показаниям.
Ранее Голикова заявила, что россияне смогут отказаться от защитных масок после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу, напоминают Известия.
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