Голикова назвала условие отказа от масок в России
Жители России смогут отказаться от защитных масок после достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому.
«А без масок мы, я очень надеюсь, будем ходить тогда, когда получим коллективный иммунитет, когда количество заражений резко сократится», — цитирует Голикову RT.
Как отметила зампред правительства, для отказа от масочного режима необходимо, чтобы большинство граждан вакцинировались, сообщает телеканал «360».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что более 30 млн россиян будут вакцинированы от COVID-19 к лету текущего года.
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