Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова объяснила различия между российскими вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
В пятницу в ходе брифинга вице-премьер рассказала, что препарат от COVID-19 «Спутник V» создан на основе аденовируса с кодирующей белок коронавируса вставкой. Вакцина вызывает иммунный ответ.
В свою очередь, препарат «ЭпиВакКорона» содержит искусственные короткие фрагменты вирусных белков, которые иммунная система запоминает и в дальнейшем распознаёт вирус при попадании в организм.
Кроме того, Голикова также рассказала, что по состоянию на 1 декабря 168 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот. Выпуск «ЭпиВакКороны» также запланирован на декабрь.
Ранее вице-премьер заявила о достоверности российской статистики по коронавирусу.
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