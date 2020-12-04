Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова объяснила различия между российскими вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

В пятницу в ходе брифинга вице-премьер рассказала, что препарат от COVID-19 «Спутник V» создан на основе аденовируса с кодирующей белок коронавируса вставкой. Вакцина вызывает иммунный ответ.

В свою очередь, препарат «ЭпиВакКорона» содержит искусственные короткие фрагменты вирусных белков, которые иммунная система запоминает и в дальнейшем распознаёт вирус при попадании в организм.

Кроме того, Голикова также рассказала, что по состоянию на 1 декабря 168 тысяч доз «Спутника V» поступили в гражданский оборот. Выпуск «ЭпиВакКороны» также запланирован на декабрь.



Ранее вице-премьер заявила о достоверности российской статистики по коронавирусу.

