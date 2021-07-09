Попова рассказала, откуда россияне привозят штамм «дельта»
9 июля 202111:04
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне привозят новый штамм коронавируса «дельта» с Мальдив, из Европы и США. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде.
Кроме того, она призвала все население России привиться от COVID-19. По ее мнению, это позволит стране стать передовым государством в борьбе с болезнью.
Новый штамм коронавируса был выявлен в октябре 2020 года в Индии. По мнению врачей, он стал основной причиной начала второй волны в стране.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru