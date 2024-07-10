Голикова не увидела необходимости повышения возраста молодежи до 38 лет

Правительство не ведет обсуждений о повышении возраста молодежи до 38 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

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Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров допустил, что возраст молодежи в России могут повысить по меньшей мере до 38 лет. Сейчас в стране считаются молодежью граждане до 35 лет включительно.

Голикова подчеркнула, что в кабмине нет дискуссий по этому вопросу.

«Мне кажется, что 35 — это хороший возраст», — добавила зампред правительства.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииМолодежьТатьяна Голикова

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