Голикова не увидела необходимости повышения возраста молодежи до 38 лет

Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров допустил, что возраст молодежи в России могут повысить по меньшей мере до 38 лет. Сейчас в стране считаются молодежью граждане до 35 лет включительно.

Голикова подчеркнула, что в кабмине нет дискуссий по этому вопросу.

«Мне кажется, что 35 — это хороший возраст», — добавила зампред правительства.

