Голикова не увидела необходимости повышения возраста молодежи до 38 лет
10 июля 202412:42
Правительство не ведет обсуждений о повышении возраста молодежи до 38 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Ранее глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров допустил, что возраст молодежи в России могут повысить по меньшей мере до 38 лет. Сейчас в стране считаются молодежью граждане до 35 лет включительно.
Голикова подчеркнула, что в кабмине нет дискуссий по этому вопросу.
«Мне кажется, что 35 — это хороший возраст», — добавила зампред правительства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru