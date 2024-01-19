Голикова не поддержала идею покупки авто за счет средств маткапитала

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала идею использования средств материнского капитала на покупку автомобиля, сообщает РИА Новости.

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По её словам, данная мера не может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств федерального бюджета.

Голикова пояснила, что покупка автомобиля для семьи потребует дополнительных расходов на его содержание и ремонт, что не обеспечит устойчивого благосостояния.

Она напомнила, что органы власти российских регионов могут предоставить дополнительные меры поддержки семей с детьми за счет бюджетов субъектов федерации, включая приобретение автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияАвтомобильМаткапиталТатьяна Голикова

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