Голикова не поддержала идею покупки авто за счет средств маткапитала
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова раскритиковала идею использования средств материнского капитала на покупку автомобиля, сообщает РИА Новости.
По её словам, данная мера не может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств федерального бюджета.
Голикова пояснила, что покупка автомобиля для семьи потребует дополнительных расходов на его содержание и ремонт, что не обеспечит устойчивого благосостояния.
Она напомнила, что органы власти российских регионов могут предоставить дополнительные меры поддержки семей с детьми за счет бюджетов субъектов федерации, включая приобретение автомобиля.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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