Голикова не поддержала идею покупки авто за счет средств маткапитала

По её словам, данная мера не может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств федерального бюджета.

Голикова пояснила, что покупка автомобиля для семьи потребует дополнительных расходов на его содержание и ремонт, что не обеспечит устойчивого благосостояния.

Она напомнила, что органы власти российских регионов могут предоставить дополнительные меры поддержки семей с детьми за счет бюджетов субъектов федерации, включая приобретение автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выплаты на ребенка из средств маткапитала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

