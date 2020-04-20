Путин: Необходимо сгладить пик коронавируса
Распространение коронавируса в России продолжается, но в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией — замедлить её распространение. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
Вместе с тем пик заболеваемости ещё впереди, отметил глава государства. «Нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато», - подчеркнул он. Выступление президента транслировал телеканал «Россия 24».
В минувшие выходные в России был зафиксирован максимальный суточный прирост по новым заболевшим — 6060 случаев. Сегодня показатель был ниже — 4,2 тысячи случаев. Статистика демонстрирует снижение в том числе за счёт данных из Москвы, где темпы прироста заболеваемости снизились почти до уровня пятницы. Регионы отстают от столицы по статистике коронавируса на несколько недель, подчеркивают власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru