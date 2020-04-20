Путин: Необходимо сгладить пик коронавируса

Вместе с тем пик заболеваемости ещё впереди, отметил глава государства. «Нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато», - подчеркнул он. Выступление президента транслировал телеканал «Россия 24».

В минувшие выходные в России был зафиксирован максимальный суточный прирост по новым заболевшим — 6060 случаев. Сегодня показатель был ниже — 4,2 тысячи случаев. Статистика демонстрирует снижение в том числе за счёт данных из Москвы, где темпы прироста заболеваемости снизились почти до уровня пятницы. Регионы отстают от столицы по статистике коронавируса на несколько недель, подчеркивают власти.

