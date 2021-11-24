Голикова назвала регионы с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

На совещании у президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции она отметила, что в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму заболеваемость коронавирусом пока выше, чем в среднем по стране, а в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области наоборот, фиксируется снижение.

Голикова добавила, что достижение коллективного иммунитета по-прежнему является самой важной задачей и на сегодняшний день его уровень в целом по России составляет 50,4%.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 33 558 новых случаев коронавируса, сообщает RT. Всего в же с начала эпидемии в России подтвердили 9 434 393 случая COVID-19.

