Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам

Ранее депутат от фракции ЛДПР Заксобрания Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам деньги и оплачивать путевку в санаторий в обмен на отказ от аборта.



Со своей стороны, основатель ОМС Владимир Гришин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал проводить аборты только в государственных клиниках. По его словам, в таком случае женщина сможет рассчитывать не квалифицированную помощь, включая психологическую.

