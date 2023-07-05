Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями по абортам
Самые высокие показатели абортов зафиксированы в Якутии, Сахалинской и Свердловской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Высокие показатели также в Псковской и Иркутской областях. Голикова добавила, что в таких регионах только каждая четвертая женщина принимает решение сохранить беременность.
Ранее депутат от фракции ЛДПР Заксобрания Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам деньги и оплачивать путевку в санаторий в обмен на отказ от аборта.
Со своей стороны, основатель ОМС Владимир Гришин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал проводить аборты только в государственных клиниках. По его словам, в таком случае женщина сможет рассчитывать не квалифицированную помощь, включая психологическую.
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