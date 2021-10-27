Голикова назвала «негативной» ситуацию с распространением COVID-19 в России

По её словам, это позволит сбить наметившуюся в стране негативную ситуацию с волной распространения коронавируса.

«Пожалуйста, примите все меры безопасности для себя и своих близких с тем, чтобы мы имели возможность ограничиться теми нерабочими днями, которые у нас объявлены», - подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что из развёрнутых в стране коек для больных коронавирусом заняты почти 90%, передаёт ОТР.

