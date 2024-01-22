Голикова: Количество работников в простое за год сократилось на 75%

Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что число граждан, работающих в режиме неполного времени, в 2023 году снизилось на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек.