Голикова: Количество работников в простое за год сократилось на 75%
Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Отмечается, что число граждан, работающих в режиме неполного времени, в 2023 году снизилось на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек.
Число москвичей, которые получают пособие по безработице, сократилось на 36,3% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 11,8 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральной службы по государственной статистике в Москве и Московской области (Мосстат).
По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, на конец октября 2023 года на регистрационном учете для поиска подходящей работы состояли 28,8 тысячи москвичей, что на 3,9% меньше, чем в сентябре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru