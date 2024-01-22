Голикова: Количество работников в простое за год сократилось на 75%

Количество работников в простое за год сократилось на 75% – с 77 тысяч до 19 тысяч человек, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Отмечается, что число граждан, работающих в режиме неполного времени, в 2023 году снизилось на 76% – с 71 тысячи до 17 тысяч человек.

Голикова не поддержала идею покупки авто за счет средств маткапитала

Число москвичей, которые получают пособие по безработице, сократилось на 36,3% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 11,8 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральной службы по государственной статистике в Москве и Московской области (Мосстат).

По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, на конец октября 2023 года на регистрационном учете для поиска подходящей работы состояли 28,8 тысячи москвичей, что на 3,9% меньше, чем в сентябре, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:Рынок ТрудаРаботаБезработица

Горячие новости

Все новости

партнеры