Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет
Суммарное число высококвалифицированных кадров в России в возрастной категории 30-39 лет может сократиться на треть уже в ближайшее время, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Она отметила, что эта категория граждан является самой востребованной на рынке труда, а дисбаланс связан с напряженной демографической ситуацией - растет число молодых и более возрастных сотрудников.
Со своей стороны, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что дефицит IT-специалистов в России составляет более миллиона человек. По его словам, в ближайшие годы покрыть дефицит будет нельзя. В отрасли же отмечают, что нехватка кадров в IT-секторе России за год увеличилась в 3,5 раза. В России на сегодняшний день доступно в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре прошлого года. На первом месте по нехватке работников стоит IT-сектор - компании ищут разработчиков, аналитиков, экспертов по кибербезопасности и многих других, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru