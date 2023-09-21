Голикова допустила сокращение числа работников в возрасте 30-39 лет

Суммарное число высококвалифицированных кадров в России в возрастной категории 30-39 лет может сократиться на треть уже в ближайшее время, предупредила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она отметила, что эта категория граждан является самой востребованной на рынке труда, а дисбаланс связан с напряженной демографической ситуацией - растет число молодых и более возрастных сотрудников.