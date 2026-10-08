В Госдуме объяснили, почему рекордно низкая безработица не спасает «задыхающиеся» отрасли

При этом она отметила, что задыхающиеся от кадрового дефицита отрасли не могут его восполнить из-за низких зарплат.

«Напряженность на рынке труда сопряжена с инвестиционным климатом в том или ином регионе. Чем выше показатель инвестиционной активности, тем ниже безработица. Вакансий много, но что не совпадает? Больше всего вакансий в строительной недвижимости – почти 313 тысяч, а средняя зарплата 77 тысяч рублей, производство – 280 тысяч вакансий, средняя зарплата 59 тысяч, здравоохранение – 175 тысяч вакансий, зарплата 53 тысячи, наука и образование - 100 тысяч вакансий и зарплата 36 тысяч… Мы понимаем, где отрасли задыхаются от нехватки кадров, но не могут себе помочь, потому что средняя зарплата не совпадает с коридором зарплатных ожиданий», - посетовала Бессараб.

По данным Росстата, в I квартале 2026 года в России насчитывалось около 1,66 млн безработных. При этом общая безработица в августе 2026 года снизилась до 2,2%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



