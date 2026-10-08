В Госдуме объяснили, почему рекордно низкая безработица не спасает «задыхающиеся» отрасли
Зарплаты в сфере образования и здравоохранения не совпадают с ожиданиями ищущих работу россиян, сказала Светлана Бессараб.
Безработица в России находится на рекордно низком уровне, при этом среднее время поиска работы составляет около пяти месяцев, а не год и более, как утверждают СМИ, заявила на пресс-конференции в НСН депутат Госдумы Светлана Бессараб;
«В среднем по России количество ищущих работу на 100 вакансий составляет 23. И развенчиваю миф – период поиска работы составляет 5,3 месяца. В отдельных регионах есть по 5-6 вакансий на одного находящегося в поиске работы, но есть и регионы с депрессивной экономикой. В Нижегородской области безработица составляет 0,01%, в Тульской и Московской – 0,1%, еще в ряде регионов – 0,2%. То есть регистрируемая безработица у нас на рекордно низком историческом уровне», - подчеркнула депутат.
При этом она отметила, что задыхающиеся от кадрового дефицита отрасли не могут его восполнить из-за низких зарплат.
«Напряженность на рынке труда сопряжена с инвестиционным климатом в том или ином регионе. Чем выше показатель инвестиционной активности, тем ниже безработица. Вакансий много, но что не совпадает? Больше всего вакансий в строительной недвижимости – почти 313 тысяч, а средняя зарплата 77 тысяч рублей, производство – 280 тысяч вакансий, средняя зарплата 59 тысяч, здравоохранение – 175 тысяч вакансий, зарплата 53 тысячи, наука и образование - 100 тысяч вакансий и зарплата 36 тысяч… Мы понимаем, где отрасли задыхаются от нехватки кадров, но не могут себе помочь, потому что средняя зарплата не совпадает с коридором зарплатных ожиданий», - посетовала Бессараб.
По данным Росстата, в I квартале 2026 года в России насчитывалось около 1,66 млн безработных. При этом общая безработица в августе 2026 года снизилась до 2,2%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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