Голикова: Численность населения России будет снижаться

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала она.

Голикова считает, что исправить ситуацию поможет повышение качества медицинской помощи и привлечение россиян к занятиям спортом.

Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, согласно которому продолжительность жизни в стране будет ниже запланированной. В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77, 5 лет. И эти цифры не дотягивают до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030-ом.

