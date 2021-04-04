Голикова: Численность населения России будет снижаться
В ближайшие годы численность населения России будет снижаться, сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население страны, к сожалению, будет иметь тенденцию к снижению», — сказала она.
Голикова считает, что исправить ситуацию поможет повышение качества медицинской помощи и привлечение россиян к занятиям спортом.
Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, согласно которому продолжительность жизни в стране будет ниже запланированной. В среднем сценарии ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 75,5 лет, а в 2030-ом - до 77, 5 лет. И эти цифры не дотягивают до прописанных президентом в указе 78 лет в 2024 году и 80 лет в 2030-ом.
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