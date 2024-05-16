Голикова: Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО

По ее словам, биотехнологии стали важным элементом здравоохранения, благодаря чему в стране есть все возможности для роста продолжительности и качества жизни.

Голикова также отметила, что до утверждения нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» нужно подготовить базу для его реализации. В рамках этой работы, по ее словам, будут определены ключевые направления научных исследований, а также проработаны вопросы внедрения результатов в практику.

Ранее врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров в разговоре с НСН рассказал, что востребованность ЭКО можно объяснить доступностью процедуры и увеличением среднего возраста рождения первого ребенка, передает «Радиоточка НСН».

