Голикова: Более 50 тысяч женщин в России проходят процедуры ЭКО
Свыше 50 тысяч женщин в России проходят процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на сегодняшний день, 20 лет назад они считались малодоступными. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, биотехнологии стали важным элементом здравоохранения, благодаря чему в стране есть все возможности для роста продолжительности и качества жизни.
Голикова также отметила, что до утверждения нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» нужно подготовить базу для его реализации. В рамках этой работы, по ее словам, будут определены ключевые направления научных исследований, а также проработаны вопросы внедрения результатов в практику.
Ранее врач акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики NGC Виктор Владимиров в разговоре с НСН рассказал, что востребованность ЭКО можно объяснить доступностью процедуры и увеличением среднего возраста рождения первого ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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