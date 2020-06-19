Голикова: Более 50 регионов приступили к снятию коронавирусных ограничений

53 российских региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19. Еще девять перешли на второй. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что кабмин следит за ситуацией и стремится к тому, чтобы, начав снимать ограничения, их не пришлось бы вводить обратно.

В частности, Голикова отметила, что приступить к открытию бизнеса можно там, где темпы прироста заболевших устойчиво снижаются. Так это, к примеру, происходит в Москве.