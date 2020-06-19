Голикова: Более 50 регионов приступили к снятию коронавирусных ограничений
53 российских региона находятся на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения COVID-19. Еще девять перешли на второй. Как пишет Интерфакс, об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что кабмин следит за ситуацией и стремится к тому, чтобы, начав снимать ограничения, их не пришлось бы вводить обратно.
В частности, Голикова отметила, что приступить к открытию бизнеса можно там, где темпы прироста заболевших устойчиво снижаются. Так это, к примеру, происходит в Москве.
Напомним, 13 июня вице-премьер сообщила, что на первый этап снятия коронавирусных ограничений вышли 43 региона.
Между тем, в пятницу, 19 июня, Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выходить из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Как пишет ТАСС, об этом глава государства рассказал на встрече с представителями отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Глава государства подчеркнул, что ситуация коронавирусом «нас всех объединила».
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