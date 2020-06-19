В России выявили 7972 новых случаев COVID-19

По данным на утро 19 июня, в России за минувшие сутки выявлены 7972 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых заболевших в Москве (1136), Московской области (646), Ханты-Мансийском АО (259), Свердловской области (254) и Санкт-Петербурге (228).

Показатель ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России третьи сутки подряд держится ниже отметки в 8 тысяч. Общее число заболевших с начала эпидемии к настоящему моменту достигло 569 тысяч, свидетельствует официальная статистика. С тех пор выздоровели уже 324,4 тысячи человек из которых 10,4 тысячи за минувшие сутки, передаёт RT. Зафиксирован 7841 летальный исход (+181 за сутки).

