В России выявили 7972 новых случаев COVID-19
По данным на утро 19 июня, в России за минувшие сутки выявлены 7972 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых заболевших в Москве (1136), Московской области (646), Ханты-Мансийском АО (259), Свердловской области (254) и Санкт-Петербурге (228).
Показатель ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России третьи сутки подряд держится ниже отметки в 8 тысяч. Общее число заболевших с начала эпидемии к настоящему моменту достигло 569 тысяч, свидетельствует официальная статистика. С тех пор выздоровели уже 324,4 тысячи человек из которых 10,4 тысячи за минувшие сутки, передаёт RT. Зафиксирован 7841 летальный исход (+181 за сутки).
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Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru