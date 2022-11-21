«Следствие волокитится»: Экс-генпрокурор РФ призвал изменить концепцию УПК

Из-за несовершенства уголовно-процессуальных требований дела расследуются крайне долго, а отношения обвинения и защиты претерпевают крах, отметил в эфире НСН Валентин Степанков. 

Необходимо разработать новую концепцию Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, в стране повсеместно нарушаются права адвокатов, а доследственные проверки могут длиться годами, заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в разговоре с НСН.

Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

Накануне Федеральная палата адвокатов (ФПА) и Центр конституционных исследований подготовили доклад о проблемах российских адвокатов. По данным «Коммерсанта», 41% опрошенных защитников столкнулись за последний год с нарушениями профессиональных прав. Чаще всего адвокаты жаловались на следствие, в том числе на непредоставление процессуальных документов (67,5%) и ограничение сроков ознакомления с материалами уголовного дела «по надуманным основаниям» (55,4%). Валентин Степанков отметил, что прокуратура должна вмешиваться в конфликтные ситуации между обвинением и защитой.

«Опрос отразил истинные тенденции, которые существуют во взаимоотношениях обвинения и защиты на стадии как предварительного следствия, так и на стадии доследственной проверки, где адвокат тоже имеет право участвовать. Назрела необходимость не только внесения поправок для разрешения этой ситуации в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК)… Назрела ситуация, когда необходимо приступить к разработке концепции нового УПК, где можно все это учесть. Конкретные факты, про которые говорится, проистекают как раз из несовершенства некоторых уголовно-процессуальных требований. В первую очередь, это удаление прокуратуры из повседневного надзора за следствием. Сегодня в следствии стало главным не надзор другого независимого ведомства за расследованием дел, а внутренний контроль самого Следственного комитета за собой», - сказал Степанков.

Защитник Пашаев после процесса над Ефремовым вернул статус адвоката

Он отметил, что на сегодняшний день следствие в России идет настолько долго, что в конечном итоге становится неэффективным. При этом Степанков указал, что доследственные проверки могут идти годами.

«Адвокаты защищают в том числе и потерпевшего. И там масса жалоб на то, что следствие волокитится, что оно длительно и становится неэффективно. Часть этих жалоб ложится даже на доследственную проверку. Она может длиться месяцами, а некоторые проверки превращаются чуть ли не в годовые. На сегодня сроки следствия стали слишком велики. В этом и недостаточный профессионализм следствия, как и несовершенство самого законодательства. Совокупность всех этих проблем становится серьезным препятствием для повышения эффективности расследования, надзора за расследованием и полноты реализации прав человека в стадиях уголовного процесса. Если прокуратура эффективно будет вмешиваться в конфликтные ситуации между обвинением и защитой, то это будет шаг вперед», - указал Степанков.

Со своей стороны, адвокат Генрих Падва в разговоре с НСН отметил, что в России не следует вводить уголовную ответственность за воспрепятствование работе адвокатов.

«Надо сокращать количество обстоятельств, которые подвергаются уголовному преследованию. Поэтому увеличивать — это я не считаю полезным», - сказал Падва.

Чиновники нередко предлагают внести изменения в УПК. В сентябре Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в кодекс, устанавливающий новое основание для прекращения уголовного дела. Предполагалось, что если срок давности преступления вышел, то у правоохранителей будет только год на завершение расследования. За это время надо будет передать дело в суд, иначе уголовное преследование должно быть прекращено.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУголовное ДелоПрокурорАдвокаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры