«Следствие волокитится»: Экс-генпрокурор РФ призвал изменить концепцию УПК

Он отметил, что на сегодняшний день следствие в России идет настолько долго, что в конечном итоге становится неэффективным. При этом Степанков указал, что доследственные проверки могут идти годами.

«Адвокаты защищают в том числе и потерпевшего. И там масса жалоб на то, что следствие волокитится, что оно длительно и становится неэффективно. Часть этих жалоб ложится даже на доследственную проверку. Она может длиться месяцами, а некоторые проверки превращаются чуть ли не в годовые. На сегодня сроки следствия стали слишком велики. В этом и недостаточный профессионализм следствия, как и несовершенство самого законодательства. Совокупность всех этих проблем становится серьезным препятствием для повышения эффективности расследования, надзора за расследованием и полноты реализации прав человека в стадиях уголовного процесса. Если прокуратура эффективно будет вмешиваться в конфликтные ситуации между обвинением и защитой, то это будет шаг вперед», - указал Степанков.

Со своей стороны, адвокат Генрих Падва в разговоре с НСН отметил, что в России не следует вводить уголовную ответственность за воспрепятствование работе адвокатов.

«Надо сокращать количество обстоятельств, которые подвергаются уголовному преследованию. Поэтому увеличивать — это я не считаю полезным», - сказал Падва.

Чиновники нередко предлагают внести изменения в УПК. В сентябре Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в кодекс, устанавливающий новое основание для прекращения уголовного дела. Предполагалось, что если срок давности преступления вышел, то у правоохранителей будет только год на завершение расследования. За это время надо будет передать дело в суд, иначе уголовное преследование должно быть прекращено.

